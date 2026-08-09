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Lukas 19,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 19 6 in der Gute Nachricht Bibel

Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 19 6 in der Lutherbibel

Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 19 6 in der Einheitsübersetzung

Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 19 6 in der Elberfelder Bibel

Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 19 6 in der Neue Genfer Übersetzung

So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab, und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 19 6 in der Schlachter 2000

Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 19 6 in der New International Version

So he came down at once and welcomed him gladly.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 19 6 in der Hoffnung für Alle

Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 19:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-19/vers-6 [gedruckt am 09.08.2026]