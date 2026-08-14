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Lukas 2,31

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 2 30-31 in der Gute Nachricht Bibel

Mit eigenen Augen habe ich es gesehen: Du hast dein rettendes Werk begonnen, und alle Welt wird es erfahren.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 2 31 in der Lutherbibel

das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 2 31 in der Einheitsübersetzung

das du vor allen Völkern bereitet hast,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 2 31 in der Elberfelder Bibel

das du bereitet hast im Angesicht aller Völker:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 2 31 in der Neue Genfer Übersetzung

das du für alle Völker bereitet hast –

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 2 31 in der Schlachter 2000

das du vor allen Völkern bereitet hast,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 2 31 in der New International Version

which you have prepared in the sight of all nations:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 2 31 in der Hoffnung für Alle

die ganze Welt wird es erfahren.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 2:31

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-2/vers-31 [gedruckt am 14.08.2026]