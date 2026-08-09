Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Lukas
  4. Kapitel 2
  5. Vers 41
Zu Lukas 2 Vers 40 Zu Lukas 2 Vers 42

Lukas 2,41

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 2 41 in der Gute Nachricht Bibel

Die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 2 41 in der Lutherbibel

Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 2 41 in der Einheitsübersetzung

Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 2 41 in der Elberfelder Bibel

Und seine Eltern gingen alljährlich am Passahfest nach Jerusalem.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 2 41 in der Neue Genfer Übersetzung

Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 2 41 in der Schlachter 2000

Und seine Eltern reisten jährlich am Passahfest nach Jerusalem.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 2 41 in der New International Version

Every year Jesus’ parents went to Jerusalem for the Festival of the Passover.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 2 41 in der Hoffnung für Alle

Jahr für Jahr besuchten Josef und Maria das Passahfest in Jerusalem.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 2:41

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-2/vers-41 [gedruckt am 09.08.2026]