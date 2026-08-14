Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Lukas
  4. Kapitel 2
  5. Vers 52
Zu Lukas 2 Vers 51

Lukas 2,52

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 2 52 in der Gute Nachricht Bibel

Jesus nahm weiter zu an Jahren wie an Verständnis, und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 2 52 in der Lutherbibel

Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 2 52 in der Einheitsübersetzung

Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 2 52 in der Elberfelder Bibel

Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 2 52 in der Neue Genfer Übersetzung

Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm, und die Menschen hatten Freude an ihm.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 2 52 in der Schlachter 2000

Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 2 52 in der New International Version

And Jesus grew in wisdom and stature, and in favour with God and man.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 2 52 in der Hoffnung für Alle

So wuchs Jesus heran, und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 2:52

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-2/vers-52 [gedruckt am 14.08.2026]