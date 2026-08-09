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Lukas 20,29

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 20 29 in der Gute Nachricht Bibel

Nun gab es einmal sieben Brüder. Der älteste heiratete und starb kinderlos.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 20 29 in der Lutherbibel

Nun waren sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 20 29 in der Einheitsübersetzung

Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 20 29 in der Elberfelder Bibel

Es waren nun sieben Brüder. Und der erste nahm eine Frau und starb kinderlos;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 20 29 in der Neue Genfer Übersetzung

Nun waren da sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb jedoch kinderlos.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 20 29 in der Schlachter 2000

Nun waren da sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 20 29 in der New International Version

Now there were seven brothers. The first one married a woman and died childless.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 20 29 in der Hoffnung für Alle

Nun gab es da sieben Brüder. Der erste heiratete und starb kinderlos.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 20:29

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-20/vers-29 [gedruckt am 09.08.2026]