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Lukas 21,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 21 30 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn die ersten Blätter herauskommen, dann erkennt ihr daran, dass der Sommer bald da ist.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 21 30 in der Lutherbibel

wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 21 30 in der Einheitsübersetzung

Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 21 30 in der Elberfelder Bibel

Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 21 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 21 30 in der Schlachter 2000

Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 21 30 in der New International Version

When they sprout leaves, you can see for yourselves and know that summer is near.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 21 30 in der Hoffnung für Alle

Wenn ihre Zweige Blätter treiben, wisst ihr, dass es bald Sommer ist.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 21:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-21/vers-30 [gedruckt am 12.08.2026]