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Zu Lukas 21 Vers 37

Lukas 21,38

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 21 38 in der Gute Nachricht Bibel

Früh am Morgen war schon wieder das ganze Volk im Tempel versammelt und wollte ihn hören.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 21 38 in der Lutherbibel

Und alles Volk machte sich früh auf zu ihm, ihn im Tempel zu hören.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 21 38 in der Einheitsübersetzung

Schon früh am Morgen kam das ganze Volk zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 21 38 in der Elberfelder Bibel

Und das ganze Volk kam frühmorgens im Tempel zu ihm, ihn zu hören.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 21 38 in der Neue Genfer Übersetzung

Früh am Morgen kam dann das ganze Volk zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 21 38 in der Schlachter 2000

Und alles Volk kam früh zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 21 38 in der New International Version

and all the people came early in the morning to hear him at the temple.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 21 38 in der Hoffnung für Alle

Wenn er am frühen Morgen wieder in den Tempel kam, warteten schon viele Menschen auf ihn, um ihn zu hören.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 21:38

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-21/vers-38 [gedruckt am 09.08.2026]