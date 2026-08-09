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Lukas 23,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 23 13 in der Gute Nachricht Bibel

Pilatus ließ die führenden Priester, die anderen Mitglieder des jüdischen Rates und das Volk zusammenrufen

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 23 13 in der Lutherbibel

Pilatus aber rief die Hohenpriester und die Oberen und das Volk zusammen

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 23 13 in der Einheitsübersetzung

Pilatus rief die Hohepriester und die anderen führenden Männer und das Volk zusammen

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 23 13 in der Elberfelder Bibel

Als aber Pilatus die Hohen Priester und die Obersten und das Volk zusammengerufen hatte,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 23 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 23 13 in der Schlachter 2000

Pilatus aber rief die obersten Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 23 13 in der New International Version

Pilate called together the chief priests, the rulers and the people,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 23 13 in der Hoffnung für Alle

Pilatus rief die obersten Priester, die anderen Mitglieder des Hohen Rates und die Menge zusammen

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 23:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-23/vers-13 [gedruckt am 09.08.2026]