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Lukas 23,38

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 23 38 in der Gute Nachricht Bibel

Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht: »Dies ist der König der Juden.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 23 38 in der Lutherbibel

Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 23 38 in der Einheitsübersetzung

Über ihm war eine Aufschrift angebracht: Das ist der König der Juden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 23 38 in der Elberfelder Bibel

Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dieser ist der König der Juden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 23 38 in der Neue Genfer Übersetzung

Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht; sie lautete: »Dies ist der König der Juden.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 23 38 in der Schlachter 2000

Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: »Dieser ist der König der Juden«.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 23 38 in der New International Version

There was a written notice above him, which read: This is the king of the Jews.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 23 38 in der Hoffnung für Alle

Oben am Kreuz war ein Schild angebracht mit der Aufschrift: »Dies ist der König der Juden!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 23:38

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-23/vers-38 [gedruckt am 12.08.2026]