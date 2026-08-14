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Lukas 24,34

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 24 34 in der Gute Nachricht Bibel

und riefen ihnen zu: »Der Herr ist wirklich auferweckt worden! Er hat sich Simon gezeigt!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 24 34 in der Lutherbibel

die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 24 34 in der Einheitsübersetzung

Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 24 34 in der Elberfelder Bibel

die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 24 34 in der Neue Genfer Übersetzung

Man empfing sie mit den Worten: »Der Herr ist tatsächlich auferstanden! Er ist Simon erschienen!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 24 34 in der Schlachter 2000

die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, und er ist dem Simon erschienen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 24 34 in der New International Version

and saying, ‘It is true! The Lord has risen and has appeared to Simon.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 24 34 in der Hoffnung für Alle

Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt: »Der Herr ist tatsächlich auferstanden! Er hat sich Simon gezeigt!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 24:34

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-24/vers-34 [gedruckt am 14.08.2026]