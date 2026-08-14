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Lukas 3,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 3 10 in der Gute Nachricht Bibel

Die Menschen fragten Johannes: »Was sollen wir denn tun?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 3 10 in der Lutherbibel

Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir nun tun?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 3 10 in der Einheitsübersetzung

Da fragten ihn die Scharen: Was sollen wir also tun?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 3 10 in der Elberfelder Bibel

Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen: Was sollen wir denn tun?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 3 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Da fragten ihn die Leute: »Was sollen wir denn tun?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 3 10 in der Schlachter 2000

Da fragte ihn die Menge und sprach: Was sollen wir denn tun?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 3 10 in der New International Version

‘What should we do then?’ the crowd asked.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 3 10 in der Hoffnung für Alle

Da wollten die Leute wissen: »Was sollen wir denn tun?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 3:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-3/vers-10 [gedruckt am 14.08.2026]