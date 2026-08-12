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Lukas 3,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 3 18 in der Gute Nachricht Bibel

Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf und verkündete ihm die Gute Nachricht vom Kommen des versprochenen Retters.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 3 18 in der Lutherbibel

Und mit vielem andern mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 3 18 in der Einheitsübersetzung

Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 3 18 in der Elberfelder Bibel

Indem er {es} nun auch mit vielem anderen ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 3 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Mit diesen und noch vielen anderen ernsten Worten verkündete Johannes dem Volk die Botschaft ´Gottes`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 3 18 in der Schlachter 2000

Auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte er dem Volk die frohe Botschaft.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 3 18 in der New International Version

And with many other words John exhorted the people and proclaimed the good news to them.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 3 18 in der Hoffnung für Alle

So verkündete Johannes den Menschen die rettende Botschaft Gottes und ermahnte sie darüber hinaus mit vielen anderen Worten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 3:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-3/vers-18 [gedruckt am 12.08.2026]