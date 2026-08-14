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Lukas 3,33

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 3 33 in der Gute Nachricht Bibel

Amminadab, Admin, Arni, Hezron, Perez, Juda,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 3 33 in der Lutherbibel

der war ein Sohn Amminadabs, der war ein Sohn Admins, der war ein Sohn Arnis, der war ein Sohn Hezrons, der war ein Sohn des Perez, der war ein Sohn Judas,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 3 33 in der Einheitsübersetzung

Amminadab, Admin, Arni, Hezron, Perez, Juda,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 3 33 in der Elberfelder Bibel

des Amminadab, des Admin, des Arni, des Hezron, des Perez, des Juda,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 3 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Nachschon der Sohn Amminadabs, Amminadab der Sohn Admins, Admin der Sohn Arnis, Arni der Sohn Hezrons, Hezron der Sohn des Perez, Perez der Sohn Judas,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 3 33 in der Schlachter 2000

des Amminadab, des Aram, des Hezron, des Perez, des Juda,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 3 33 in der New International Version

the son of Amminadab, the son of Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 3 33 in der Hoffnung für Alle

Amminadab – Admin – Arni – Hezron – Perez – Juda –

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 3:33

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-3/vers-33 [gedruckt am 14.08.2026]