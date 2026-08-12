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Zu Lukas 3 Vers 37

Lukas 3,38

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 3 38 in der Gute Nachricht Bibel

Enosch, Set, Adam – und Adam stammte von Gott.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 3 38 in der Lutherbibel

der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn Sets, der war ein Sohn Adams. Der war Gottes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 3 38 in der Einheitsübersetzung

Enosch, Set, Adam; der stammte von Gott.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 3 38 in der Elberfelder Bibel

des Enosch, des Set, des Adam, des Gottes.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 3 38 in der Neue Genfer Übersetzung

Kenan der Sohn des Enosch, Enosch der Sohn Sets, Set der Sohn Adams; Adam war von Gott erschaffen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 3 38 in der Schlachter 2000

des Enosch, des Seth, des Adam, Gottes.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 3 38 in der New International Version

the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 3 38 in der Hoffnung für Alle

Enosch – Set – Adam – und dieser stammte von Gott.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 3:38

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-3/vers-38 [gedruckt am 12.08.2026]