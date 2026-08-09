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Lukas 4,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 4 28 in der Gute Nachricht Bibel

Als die Menschen in der Synagoge das hörten, wurden sie wütend.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 4 28 in der Lutherbibel

Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 4 28 in der Einheitsübersetzung

Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 4 28 in der Elberfelder Bibel

Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 4 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 4 28 in der Schlachter 2000

Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 4 28 in der New International Version

All the people in the synagogue were furious when they heard this.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 4 28 in der Hoffnung für Alle

Das war den Zuhörern in der Synagoge zu viel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 4:28

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-4/vers-28 [gedruckt am 09.08.2026]