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Lukas 4,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 4 7 in der Gute Nachricht Bibel

Alles soll dir gehören, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 4 7 in der Lutherbibel

Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 4 7 in der Einheitsübersetzung

Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 4 7 in der Elberfelder Bibel

Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 4 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Du brauchst mich nur anzubeten, und alles gehört dir.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 4 7 in der Schlachter 2000

Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 4 7 in der New International Version

If you worship me, it will all be yours.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 4 7 in der Hoffnung für Alle

Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird das alles dir gehören.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 4:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-4/vers-7 [gedruckt am 09.08.2026]