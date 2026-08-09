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Lukas 5,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 5 6 in der Gute Nachricht Bibel

Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 5 6 in der Lutherbibel

Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 5 6 in der Einheitsübersetzung

Das taten sie und sie fingen eine große Menge Fische; ihre Netze aber drohten zu reißen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 5 6 in der Elberfelder Bibel

Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze rissen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 5 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 5 6 in der Schlachter 2000

Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische; und ihr Netz begann zu reißen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 5 6 in der New International Version

When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 5 6 in der Hoffnung für Alle

Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 5:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-5/vers-6 [gedruckt am 09.08.2026]