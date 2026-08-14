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Lukas 6,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 6 14-16 in der Gute Nachricht Bibel

Es waren: Simon, dem er den Namen Petrus gab, und dessen Bruder Andreas; dazu Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alphäus, Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn von Jakobus, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 6 15 in der Lutherbibel

Matthäus und Thomas; Jakobus, den Sohn des Alphäus, und Simon, genannt der Zelot;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 6 15 in der Einheitsübersetzung

Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphäus, Simon, genannt der Zelot,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 6 15 in der Elberfelder Bibel

und Matthäus und Thomas und Jakobus, des Alphäus {Sohn} , und Simon, genannt Eiferer,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 6 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphäus, Simon, den man den Zeloten nannte,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 6 15 in der Schlachter 2000

Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphäus, und Simon, genannt der Zelot,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 6 15 in der New International Version

Matthew, Thomas, James son of Alphaeus, Simon who was called the Zealot,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 6 15 in der Hoffnung für Alle

Matthäus, Thomas und Jakobus, der Sohn von Alphäus; sowie Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 6:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-6/vers-15 [gedruckt am 14.08.2026]