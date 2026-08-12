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Lukas 6,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 6 28 in der Gute Nachricht Bibel

segnet die, die euch verfluchen, und betet für alle, die euch schlecht behandeln.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 6 28 in der Lutherbibel

segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 6 28 in der Einheitsübersetzung

Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch beschimpfen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 6 28 in der Elberfelder Bibel

segnet, die euch fluchen; betet für die, die euch beleidigen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 6 28 in der Neue Genfer Übersetzung

segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch Böses tun.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 6 28 in der Schlachter 2000

segnet, die euch fluchen, und betet für die, welche euch beleidigen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 6 28 in der New International Version

bless those who curse you, pray for those who ill-treat you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 6 28 in der Hoffnung für Alle

Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun, und betet für alle, die euch beleidigen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 6:28

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-6/vers-28 [gedruckt am 12.08.2026]