Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Lukas
  4. Kapitel 6
  5. Vers 46
Zu Lukas 6 Vers 45 Zu Lukas 6 Vers 47

Lukas 6,46

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 6 46 in der Gute Nachricht Bibel

»Was nennt ihr mich immerzu ›Herr‹, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 6 46 in der Lutherbibel

Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 6 46 in der Einheitsübersetzung

Was sagt ihr zu mir: Herr! Herr! und tut nicht, was ich sage?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 6 46 in der Elberfelder Bibel

Was nennt ihr mich aber: Herr, Herr!, und tut nicht, was ich sage?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 6 46 in der Neue Genfer Übersetzung

»Warum nennt ihr mich immerfort ›Herr‹, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 6 46 in der Schlachter 2000

Was nennt ihr mich aber »Herr, Herr« und tut nicht, was ich sage?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 6 46 in der New International Version

‘Why do you call me, “Lord, Lord,” and do not do what I say?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 6 46 in der Hoffnung für Alle

»Warum nennt ihr mich dauernd ›Herr!‹, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 6:46

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-6/vers-46 [gedruckt am 12.08.2026]