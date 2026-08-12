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Lukas 7,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 7 2 in der Gute Nachricht Bibel

Dort lebte ein Hauptmann, ein Nichtjude. Er hatte einen Diener, den er sehr schätzte; der war schwer krank und lag im Sterben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 7 2 in der Lutherbibel

Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war; der lag todkrank.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 7 2 in der Einheitsübersetzung

Ein Hauptmann hatte einen Diener, den er sehr schätzte, der war krank und lag im Sterben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 7 2 in der Elberfelder Bibel

Eines Hauptmanns Knecht aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 7 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Hauptmann ´einer dort stationierten Einheit` hatte einen Diener, den er sehr schätzte; dieser war schwer krank und lag im Sterben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 7 2 in der Schlachter 2000

Und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 7 2 in der New International Version

There a centurion’s servant, whom his master valued highly, was ill and about to die.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 7 2 in der Hoffnung für Alle

In dieser Stadt lebte ein Hauptmann des römischen Heeres. Dessen Diener war schwer krank und lag im Sterben. Weil der Hauptmann seinen Diener sehr schätzte,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 7:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-7/vers-2 [gedruckt am 12.08.2026]