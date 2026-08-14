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Lukas 8,31

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 8 31 in der Gute Nachricht Bibel

Die baten Jesus, er solle sie nicht in den Abgrund verbannen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 8 31 in der Lutherbibel

Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 8 31 in der Einheitsübersetzung

Und die Dämonen baten Jesus, dass er ihnen nicht befehle, in die Unterwelt hinabzufahren.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 8 31 in der Elberfelder Bibel

Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 8 31 in der Neue Genfer Übersetzung

Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 8 31 in der Schlachter 2000

Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 8 31 in der New International Version

And they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the Abyss.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 8 31 in der Hoffnung für Alle

Sie baten Jesus inständig: »Schick uns nicht in den Abgrund der Hölle!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 8:31

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-8/vers-31 [gedruckt am 14.08.2026]