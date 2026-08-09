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Lukas 8,36

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 8 36 in der Gute Nachricht Bibel

Die Augenzeugen erzählten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 8 36 in der Lutherbibel

Und die es gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene gerettet worden war.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 8 36 in der Einheitsübersetzung

Die gesehen hatten, wie der Besessene gerettet worden war, berichteten es ihnen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 8 36 in der Elberfelder Bibel

Die es aber gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 8 36 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Augenzeugen berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 8 36 in der Schlachter 2000

Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene gerettet worden war.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 8 36 in der New International Version

Those who had seen it told the people how the demon-possessed man had been cured.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 8 36 in der Hoffnung für Alle

Diejenigen aber, die alles mit angesehen hatten, erzählten, wie der Besessene von Jesus geheilt worden war.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 8:36

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-8/vers-36 [gedruckt am 09.08.2026]