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Lukas 8,53

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 8 53 in der Gute Nachricht Bibel

Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten, es war tot.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 8 53 in der Lutherbibel

Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 8 53 in der Einheitsübersetzung

Da lachten sie ihn aus, weil sie wussten, dass sie tot war.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 8 53 in der Elberfelder Bibel

Und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 8 53 in der Neue Genfer Übersetzung

Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 8 53 in der Schlachter 2000

Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 8 53 in der New International Version

They laughed at him, knowing that she was dead.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 8 53 in der Hoffnung für Alle

Da lachten sie ihn aus, denn jeder wusste, dass es gestorben war.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 8:53

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-8/vers-53 [gedruckt am 09.08.2026]