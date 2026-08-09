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Lukas 9,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 9 4 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn jemand euch aufnimmt, dann bleibt in seinem Haus, bis ihr von dort weiterzieht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 9 4 in der Lutherbibel

Und wo ihr in ein Haus geht, da bleibt und von dort zieht weiter.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 9 4 in der Einheitsübersetzung

Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 9 4 in der Elberfelder Bibel

Und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt, und von da geht weiter!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 9 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 9 4 in der Schlachter 2000

Und wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, und von da zieht weiter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 9 4 in der New International Version

Whatever house you enter, stay there until you leave that town.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 9 4 in der Hoffnung für Alle

Wenn ihr in ein Haus kommt, dann bleibt dort zu Gast, bis ihr weiterzieht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 9:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-9/vers-4 [gedruckt am 09.08.2026]