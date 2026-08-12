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Lukas 9,40

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 9 40 in der Gute Nachricht Bibel

Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 9 40 in der Lutherbibel

Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austrieben, und sie konnten es nicht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 9 40 in der Einheitsübersetzung

Ich habe schon deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 9 40 in der Elberfelder Bibel

Und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 9 40 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 9 40 in der Schlachter 2000

Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 9 40 in der New International Version

I begged your disciples to drive it out, but they could not.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 9 40 in der Hoffnung für Alle

Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 9:40

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-9/vers-40 [gedruckt am 12.08.2026]