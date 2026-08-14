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Lukas 9,50

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 9 50 in der Gute Nachricht Bibel

»Lasst ihn doch!«, sagte Jesus. »Wer nicht gegen euch ist, der ist für euch.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 9 50 in der Lutherbibel

Und Jesus sprach zu ihm: Wehret ihm nicht! Denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 9 50 in der Einheitsübersetzung

Jesus antwortete ihm: Hindert ihn nicht! Denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 9 50 in der Elberfelder Bibel

Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt nicht! Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 9 50 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch Jesus gab ihm zur Antwort: »Hindert ihn nicht! Denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 9 50 in der Schlachter 2000

Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt ihm nicht! Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 9 50 in der New International Version

‘Do not stop him,’ Jesus said, ‘for whoever is not against you is for you.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 9 50 in der Hoffnung für Alle

»Haltet ihn nicht davon ab!«, erwiderte Jesus. »Denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 9:50

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-9/vers-50 [gedruckt am 14.08.2026]