Micha 4,7- alle Übersetzungen
Das Buch Micha ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Mi 4 7 in der Gute Nachricht Bibel
aber ich mache sie von Neuem zu einem großen Volk. Ich, der HERR, werde dann für alle Zukunft auf dem Zionsberg ihr König sein.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Mi 4 7 in der Lutherbibel
Ich will die Lahmen als Rest übrig lassen und die Verstoßenen zum mächtigen Volk machen. Und der HERR wird König über sie sein auf dem Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Mi 4 7 in der Einheitsübersetzung
Ich mache das Hinkende zum Rest / und das Erschöpfte zu einem mächtigen Volk. Und der HERR ist ihr König / auf dem Berg Zion / von jetzt an auf ewig.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Mi 4 7 in der Elberfelder Bibel
Und ich mache das Hinkende zu einem Rest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Da wird der Herr König über sie sein auf dem Berg Zion, von da an bis in Ewigkeit. –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Mi 4 7 in der Schlachter 2000
Und ich will aus dem Hinkenden einen Überrest machen und aus dem, was weit entfernt war, ein starkes Volk; und der HERR wird über sie als König herrschen auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Mi 4 7 in der New International Version
I will make the lame my remnant, those driven away a strong nation. The LORD will rule over them in Mount Zion from that day and for ever.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Mi 4 7 in der Hoffnung für Alle
Ja, ich sorge dafür, dass die Verletzten überleben und die Schwachen wieder zu einem mächtigen Volk werden! Dann werde ich, der HERR, ihr König sein und für alle Zeiten auf dem Berg Zion herrschen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.