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Micha 5,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Micha ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mi 5 14 in der Gute Nachricht Bibel

Aber auch die anderen Völker, die nicht auf mich hören wollen, werden meinen schrecklichen Zorn zu spüren bekommen.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mi 5 14 in der Lutherbibel

Und ich will mit Grimm und Zorn Vergeltung üben an den Völkern, die nicht gehorcht haben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mi 5 14 in der Einheitsübersetzung

Ich übe Vergeltung in Zorn und Grimm / an den Nationen, die nicht gehört haben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mi 5 14 in der Elberfelder Bibel

Und ich übe in Zorn und in Erregung Rache an den Nationen, die nicht gehört haben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mi 5 14 in der Schlachter 2000

Und ich werde mit Zorn und Grimm Rache üben an den Heidenvölkern, die nicht hören wollten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mi 5 14 in der New International Version

I will uproot from among you your Asherah poles when I demolish your cities.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mi 5 14 in der Hoffnung für Alle

Ich ziehe alle Völker zur Rechenschaft, die nicht auf mich gehört haben. Sie sollen meinen glühenden Zorn zu spüren bekommen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mi/kapitel-5/vers-14 [gedruckt am 14.08.2026]