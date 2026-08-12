Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Markus
  4. Kapitel 1
  5. Vers 25
Zu Markus 1 Vers 24 Zu Markus 1 Vers 26

Markus 1,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 1 25 in der Gute Nachricht Bibel

Drohend sagte Jesus zu dem bösen Geist: »Schweig und fahr aus von diesem Menschen!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 1 25 in der Lutherbibel

Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 1 25 in der Einheitsübersetzung

Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 1 25 in der Elberfelder Bibel

Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 1 25 in der Neue Genfer Übersetzung

»Schweig!«, befahl ihm Jesus. »Verlass diesen Mann!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 1 25 in der Schlachter 2000

Aber Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 1 25 in der New International Version

‘Be quiet!’ said Jesus sternly. ‘Come out of him!’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 1 25 in der Hoffnung für Alle

Jesus befahl dem bösen Geist: »Schweig und verlass diesen Menschen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 1:25

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-1/vers-25 [gedruckt am 12.08.2026]