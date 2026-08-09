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Markus 1,36

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 1 36 in der Gute Nachricht Bibel

Simon und seine Gefährten zogen ihm nach

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 1 36 in der Lutherbibel

Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 1 36 in der Einheitsübersetzung

Simon und seine Begleiter eilten ihm nach,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 1 36 in der Elberfelder Bibel

Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 1 36 in der Neue Genfer Übersetzung

Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 1 36 in der Schlachter 2000

Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 1 36 in der New International Version

Simon and his companions went to look for him,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 1 36 in der Hoffnung für Alle

Simon und die anderen suchten ihn.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 1:36

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-1/vers-36 [gedruckt am 09.08.2026]