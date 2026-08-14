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Markus 1,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 1 8 in der Gute Nachricht Bibel

Ich habe euch mit Wasser getauft; er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 1 8 in der Lutherbibel

Ich habe euch mit Wasser getauft; aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 1 8 in der Einheitsübersetzung

Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 1 8 in der Elberfelder Bibel

Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 1 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 1 8 in der Schlachter 2000

Ich habe euch mit Wasser getauft; er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 1 8 in der New International Version

I baptise you with water, but he will baptise you with the Holy Spirit.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 1 8 in der Hoffnung für Alle

Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 1:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-1/vers-8 [gedruckt am 14.08.2026]