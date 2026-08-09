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Markus 10,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 10 16 in der Gute Nachricht Bibel

Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 10 16 in der Lutherbibel

Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 10 16 in der Einheitsübersetzung

Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 10 16 in der Elberfelder Bibel

Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 10 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 10 16 in der Schlachter 2000

Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 10 16 in der New International Version

And he took the children in his arms, placed his hands on them and blessed them.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 10 16 in der Hoffnung für Alle

Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 10:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-10/vers-16 [gedruckt am 09.08.2026]