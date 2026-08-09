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Markus 10,36

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 10 36 in der Gute Nachricht Bibel

»Was möchtet ihr denn?«, fragte sie Jesus. »Was soll ich für euch tun?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 10 36 in der Lutherbibel

Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 10 36 in der Einheitsübersetzung

Er antwortete: Was soll ich für euch tun?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 10 36 in der Elberfelder Bibel

Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 10 36 in der Neue Genfer Übersetzung

»Was wollt ihr?«, fragte er. »Was soll ich für euch tun?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 10 36 in der Schlachter 2000

Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 10 36 in der New International Version

‘What do you want me to do for you?’ he asked.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 10 36 in der Hoffnung für Alle

»Was wollt ihr?«, fragte Jesus.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 10:36

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-10/vers-36 [gedruckt am 09.08.2026]