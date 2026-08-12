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Markus 10,50

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 10 50 in der Gute Nachricht Bibel

Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 10 50 in der Lutherbibel

Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 10 50 in der Einheitsübersetzung

Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 10 50 in der Elberfelder Bibel

Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 10 50 in der Neue Genfer Übersetzung

Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 10 50 in der Schlachter 2000

Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 10 50 in der New International Version

Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 10 50 in der Hoffnung für Alle

Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 10:50

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-10/vers-50 [gedruckt am 12.08.2026]