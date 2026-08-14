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Markus 10,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 10 7 in der Gute Nachricht Bibel

Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 10 7 in der Lutherbibel

Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 10 7 in der Einheitsübersetzung

Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 10 7 in der Elberfelder Bibel

»Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 10 7 in der Neue Genfer Übersetzung

›Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 10 7 in der Schlachter 2000

»Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 10 7 in der New International Version

“For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 10 7 in der Hoffnung für Alle

›Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 10:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-10/vers-7 [gedruckt am 14.08.2026]