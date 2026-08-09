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Markus 11,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 11 25-26 in der Einheitsübersetzung

Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 11 26 in der Elberfelder Bibel

(*)

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 11 26 in der Schlachter 2000

Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Videos zu Markus 11:26

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-11/vers-26 [gedruckt am 09.08.2026]