Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Markus
  4. Kapitel 14
  5. Vers 29

Markus 14,29

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 14 29 in der Gute Nachricht Bibel

Petrus widersprach ihm: »Selbst wenn alle andern an dir irrewerden – ich nicht!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 29 in der Lutherbibel

Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 29 in der Einheitsübersetzung

Da sagte Petrus zu ihm: Auch wenn alle Anstoß nehmen - ich nicht!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 14 29 in der Elberfelder Bibel

Petrus aber sprach zu ihm: Wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 14 29 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch Petrus versicherte: »Auch wenn alle sich von dir abwenden – ich nicht!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 29 in der Schlachter 2000

Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 14 29 in der New International Version

Peter declared, ‘Even if all fall away, I will not.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 14 29 in der Hoffnung für Alle

Da beteuerte Petrus: »Wenn sich auch alle anderen von dir abwenden – ich halte zu dir!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 14:29

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-14/vers-29 [gedruckt am 12.08.2026]