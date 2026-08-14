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Markus 14,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 14 4 in der Gute Nachricht Bibel

Einige der Anwesenden waren empört darüber. »Was soll diese Verschwendung?«, sagten sie zueinander.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 4 in der Lutherbibel

Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 4 in der Einheitsübersetzung

Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander: Wozu diese Verschwendung?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 14 4 in der Elberfelder Bibel

Es waren aber einige bei sich selbst unwillig: Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 14 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Einige der Anwesenden waren empört. »Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden?«, sagten sie zueinander.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 4 in der Schlachter 2000

Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen: Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 14 4 in der New International Version

Some of those present were saying indignantly to one another, ‘Why this waste of perfume?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 14 4 in der Hoffnung für Alle

Darüber regten sich einige Gäste auf: »Das ist ja die reinste Verschwendung!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 14:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-14/vers-4 [gedruckt am 14.08.2026]