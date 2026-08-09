Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Markus
  4. Kapitel 14
  5. Vers 50

Markus 14,50

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 14 50 in der Gute Nachricht Bibel

Da verließen ihn alle seine Jünger und flohen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 50 in der Lutherbibel

Da verließen ihn alle und flohen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 50 in der Einheitsübersetzung

Da verließen ihn alle und flohen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 14 50 in der Elberfelder Bibel

Und es verließen ihn alle und flohen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 14 50 in der Neue Genfer Übersetzung

Da ließen ihn alle im Stich und flohen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 50 in der Schlachter 2000

Da verließen ihn alle und flohen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 14 50 in der New International Version

Then everyone deserted him and fled.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 14 50 in der Hoffnung für Alle

Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und ergriffen die Flucht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 14:50

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-14/vers-50 [gedruckt am 09.08.2026]