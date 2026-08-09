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Markus 16,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 16 10 in der Gute Nachricht Bibel

Sie ging und berichtete es denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 16 10 in der Lutherbibel

Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 16 10 in der Einheitsübersetzung

Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammengewesen waren und die nun klagten und weinten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 16 10 in der Elberfelder Bibel

Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 16 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten, und berichtete ihnen,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 16 10 in der Schlachter 2000

Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 16 10 in der New International Version

She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 16 10 in der Hoffnung für Alle

Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten, und berichtete ihnen:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 16:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-16/vers-10 [gedruckt am 09.08.2026]