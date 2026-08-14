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Markus 2,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 2 13 in der Gute Nachricht Bibel

Dann ging Jesus wieder hinaus an den See. Alle kamen zu ihm und er sprach zu ihnen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 2 13 in der Lutherbibel

Und er ging wieder hinaus an das Meer; und alles Volk kam zu ihm, und er lehrte sie.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 2 13 in der Einheitsübersetzung

Jesus ging wieder hinaus an den See. Da kamen Scharen von Menschen zu ihm und er lehrte sie.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 2 13 in der Elberfelder Bibel

Und er ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm, und er lehrte sie.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 2 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm, und er lehrte sie.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 2 13 in der Schlachter 2000

Da ging er wieder an den See hinaus, und die ganze Menge kam zu ihm, und er lehrte sie.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 2 13 in der New International Version

Once again Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him, and he began to teach them.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 2 13 in der Hoffnung für Alle

Jesus ging wieder an das Ufer des Sees Genezareth. Dort kamen die Menschen in Scharen zu ihm, und er lehrte sie.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 2:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-2/vers-13 [gedruckt am 14.08.2026]