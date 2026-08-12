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Markus 2,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 2 6 in der Gute Nachricht Bibel

Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 2 6 in der Lutherbibel

Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 2 6 in der Einheitsübersetzung

Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 2 6 in der Elberfelder Bibel

Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 2 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 2 6 in der Schlachter 2000

Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 2 6 in der New International Version

Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 2 6 in der Hoffnung für Alle

Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 2:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-2/vers-6 [gedruckt am 12.08.2026]