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Markus 3,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 3 19 in der Gute Nachricht Bibel

und Judas Iskariot, der Jesus später verriet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 3 19 in der Lutherbibel

und Judas Iskariot, der ihn dann verriet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 3 19 in der Einheitsübersetzung

und Judas Iskariot, der ihn dann ausgeliefert hat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 3 19 in der Elberfelder Bibel

und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 3 19 in der Neue Genfer Übersetzung

und Judas Iskariot, der Jesus verriet.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 3 19 in der Schlachter 2000

und Judas Ischariot, der ihn auch verriet.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 3 19 in der New International Version

and Judas Iscariot, who betrayed him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 3 19 in der Hoffnung für Alle

und Judas Iskariot, der Jesus später verriet.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-3/vers-19 [gedruckt am 09.08.2026]