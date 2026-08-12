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Markus 4,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 4 18 in der Gute Nachricht Bibel

Wieder bei anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die Botschaft,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 4 18 in der Lutherbibel

Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind: Die haben das Wort gehört,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 4 18 in der Einheitsübersetzung

Bei anderen fällt das Wort in die Dornen: Sie hören es zwar,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 4 18 in der Elberfelder Bibel

Und andere sind die unter die Dornen Gesäten, es sind die, die das Wort gehört haben,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 4 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 4 18 in der Schlachter 2000

Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 4 18 in der New International Version

Still others, like seed sown among thorns, hear the word;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 4 18 in der Hoffnung für Alle

Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden: Sie hören die Botschaft zwar,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 4:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-4/vers-18 [gedruckt am 12.08.2026]