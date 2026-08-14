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Markus 4,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 4 23 in der Gute Nachricht Bibel

Wer Ohren hat, soll gut zuhören!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 4 23 in der Lutherbibel

Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 4 23 in der Einheitsübersetzung

Wenn einer Ohren hat zum Hören, so höre er!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 4 23 in der Elberfelder Bibel

Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 4 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn jemand Ohren hat und hören kann, dann höre er!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 4 23 in der Schlachter 2000

Wer Ohren hat zu hören, der höre!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 4 23 in der New International Version

If anyone has ears to hear, let them hear.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 4 23 in der Hoffnung für Alle

Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 4:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-4/vers-23 [gedruckt am 14.08.2026]