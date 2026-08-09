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Markus 6,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 6 19 in der Gute Nachricht Bibel

Herodias war wütend auf Johannes und wollte ihn töten, konnte sich aber nicht durchsetzen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 6 19 in der Lutherbibel

Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 6 19 in der Einheitsübersetzung

Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte es aber nicht durchsetzen,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 6 19 in der Elberfelder Bibel

Die Herodias aber trug {es} ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte nicht;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 6 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Herodias hegte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte. Doch bot sich ihr zunächst keine Möglichkeit dazu,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 6 19 in der Schlachter 2000

Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten; und sie konnte es nicht,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 6 19 in der New International Version

So Herodias nursed a grudge against John and wanted to kill him. But she was not able to,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 6 19 in der Hoffnung für Alle

Darum war Herodias sehr wütend auf Johannes. Sie wollte ihn sogar umbringen lassen, aber Herodes war dagegen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 6:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-6/vers-19 [gedruckt am 09.08.2026]