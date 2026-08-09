Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Markus
  4. Kapitel 8
  5. Vers 26
Zu Markus 8 Vers 25 Zu Markus 8 Vers 27

Markus 8,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 8 26 in der Gute Nachricht Bibel

Jesus befahl ihm: »Geh nicht erst nach Betsaida hinein, sondern geh gleich nach Hause!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 8 26 in der Lutherbibel

Und er schickte ihn heim und sprach: Geh aber nicht hinein in das Dorf!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 8 26 in der Einheitsübersetzung

Jesus schickte ihn nach Hause und sagte: Geh aber nicht in das Dorf hinein!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 8 26 in der Elberfelder Bibel

Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach: Auch nicht ins Dorf sollst du gehen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 8 26 in der Neue Genfer Übersetzung

»Geh nicht in den Ort ´zu den Leuten` «, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 8 26 in der Schlachter 2000

Und er schickte ihn in sein Haus und sprach: Du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 8 26 in der New International Version

Jesus sent him home, saying, ‘Don’t even go into the village.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 8 26 in der Hoffnung für Alle

Aber Jesus befahl ihm: »Geh nicht erst in das Dorf zurück, sondern geh gleich nach Hause!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 8:26

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-8/vers-26 [gedruckt am 09.08.2026]