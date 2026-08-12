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Markus 9,48

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 9 48 in der Gute Nachricht Bibel

wo die Qual nicht aufhört und das Feuer nicht ausgeht.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 9 48 in der Lutherbibel

wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 9 48 in der Einheitsübersetzung

wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 9 48 in der Elberfelder Bibel

»wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt«.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 9 48 in der Neue Genfer Übersetzung

wo ›die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt‹.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 9 48 in der Schlachter 2000

wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 9 48 in der New International Version

where ‘ “the worms that eat them do not die, and the fire is not quenched.”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 9 48 in der Hoffnung für Alle

Dort wird die Qual nicht enden und das Feuer nicht verlöschen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 9:48

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-9/vers-48 [gedruckt am 12.08.2026]