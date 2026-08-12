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Matthäus 10,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 10 7 in der Gute Nachricht Bibel

Verkündet ihnen: ›Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden!‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 10 7 in der Lutherbibel

Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 10 7 in der Einheitsübersetzung

Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 10 7 in der Elberfelder Bibel

Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 10 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Geht und verkündet: ›Das Himmelreich ist nahe.‹

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 10 7 in der Schlachter 2000

Geht aber hin, verkündigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 10 7 in der New International Version

As you go, proclaim this message: “The kingdom of heaven has come near.”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 10 7 in der Hoffnung für Alle

Ihnen sollt ihr diese Botschaft bringen: ›Gottes himmlisches Reich ist nahe!‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 10:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-10/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]